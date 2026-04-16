Messina, raccolta firme per l’intitolazione di una via della città a Mino Licordari

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà a Messina, in piazza Cairoli, una raccolta di firme finalizzata alla presentazione della richiesta di intitolazione di una strada cittadina alla memoria di Mino Licordari. Avvocato e giornalista, figura storica della tv messinese della quale è stato protagonista per 40 anni, Mino Licordari ha raccontato la città e le sue mille sfaccettature, con un linguaggio semplice, diretto ed efficace che gli ha permesso di entrare nelle case di tante generazioni idi messinesi.

Il punto di raccolta delle firme sarà allestito a Piazza Cairoli (zona Ritrovo Irrera), sabato dalle 9.30 alle 14.00 e dalle ore 16.30 alle 20.30 e domenica dalle 9.30 alle 14. Le firme raccolte verranno successivamente inoltrate agli uffici comunali competenti per l’avvio dell’iter amministrativo previsto