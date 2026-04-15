Messina, piano viabilità per i concerti di Renato Zero al PalaRescifina

Quattro giorni di musica al PalaRescifina con la tappa dell’artista Renato Zero in città da oggi a domenica 19 aprile. In occasione delle quattro serate di spettacolo previste al PalaRescifina, in località S. Filippo, Il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana – ha disposto specifiche misure di viabilità per consentire il regolare svolgimento degli eventi e gestire in sicurezza le fasi di afflusso e deflusso del pubblico. I provvedimenti saranno in vigore a partire da oggi, mercoledì 15, e nelle giornate del 16, 18 e 19 aprile 2026, dalle ore 16.30 alle ore 03.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessata esigenza.

Nel dettaglio:

• Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Par-cheggio giallo”, con presidi della Polizia Municipale;

• Divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, in corrispondenza dell’accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito esclusivamente ai veicoli autorizza-ti;

• Divieto di sosta su entrambi i lati in via Sacra Famiglia, nel tratto tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus;

• Installazione di transennatura lungo via degli Agrumi per separare il percorso pedonale (lato sud) dalla corsia riservata ai mezzi autorizzati e agli spettatori diretti ai parcheggi (lato nord).

Parcheggi

Percorsi di accesso ai parcheggi: i veicoli diretti alle aree di sosta dovranno utilizzare il seguente iti-nerario: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e via degli Agrumi lato nord. Ulteriori limitazioni prevedono dalle ore 18,30 alle ore 03.00 del giorno successivo il divieto di transi-to nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “F. Scoglio”.

Aree di sosta

Relativamente invece alle Aree di sosta: per gli autobus è dedicata la sosta in via degli Agrumi (zona Tribuna Stampa) e, in caso di saturazione, parcheggio “ospiti” dello Stadio; autovetture degli spettatori (con contrassegno): parcheggi “rosso” e “giallo” dello stadio F. Scoglio e area del PalaRescifina; i veicoli dell’organizzazione, motocicli e ciclomotori nelle aree di pertinenza del PalaRescifina.

Le disposizioni sono finalizzate a garantire sicurezza, ordine pubblico e una gestione efficiente della mobilità durante le serate di affluenza.