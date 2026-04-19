Messina: petizione per intitolare una strada della città a Mino Licordari, firmano Siracusano e Scurria

Si sta svolgendo a Messina, a piazza Cairoli, una raccolta di firme finalizzata alla presentazione della richiesta di intitolazione di una strada cittadina alla memoria di Mino Licordari. “Ho firmato per intitolare una strada al grande Licordari. Un uomo straordinario che ha fatto la storia di Messina. Unico, indimenticabile”, ha affermato il sottosegretario del Governo Meloni, Matilde Siracusano. Sulla stessa linea anche Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per la figura di Licordari: “un vero messinese, storia e radici del giornalismo, dello sport e della cultura della messinesità. Uomo del popolo e delle tradizioni di questa terra. Mi complimento con i promotori della raccolta firme per l’intitolazione di una via cittadina all’amico Mino Licordari che ricordiamo e ricorderemo come merita e per la sua vita dedicata a Messina”.

L’iniziativa, sostenuta da una raccolta firme, testimonia l’affetto e la riconoscenza della città verso un uomo che ha incarnato valori identitari forti, contribuendo alla crescita culturale e sociale del territorio.