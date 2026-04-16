Messina, ok del Consiglio comunale alla variazione urgente di bilancio

Il Consiglio comunale di Messina, dopo le fibrillazioni iniziali, ha approvato la proposta di delibera n. 49 del 2 aprile 2026, relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto una variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Testo unico degli enti locali (TUEL). Il provvedimento è passato con 13 voti favorevoli, 2 contrari – espressi dai consiglieri del Partito Democratico – e 10 astenuti.

L’esito del voto evidenzia una maggioranza favorevole all’atto, ma anche una significativa presenza di astensioni e il dissenso del gruppo Pd, che ha espresso voto contrario. Con l’approvazione in Consiglio, la variazione diventa pienamente efficace, consentendo all’ente di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle esigenze sopravvenute. Gli altri punti all’ordine del giorno saranno trattati in una nuova seduta che si terrà il prossimo giovedì alle ore 15.