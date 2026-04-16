Messina: oggi il consiglio comunale su atti finanziari e programmazione 2026–2028

Il Consiglio Comunale di Messina torna a riunirsi in seduta ordinaria oggi, giovedì 16 aprile alle ore 14.00 presso l’Aula Consiliare, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti in discussione figura la proposta di delibera n. 49 del 02/04/2026, relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 27/02/2026, avente ad oggetto la variazione urgente del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL.
Sarà inoltre esaminata la proposta di delibera n. 7 del 23/01/2026, concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2026–2028 dell’Azienda Speciale A.RIS.ME., comprensiva di nota integrativa al budget economico, budget pluriennale e piano programma per il triennio di riferimento. Infine, all’ordine del giorno anche la proposta di delibera n. 61 del 03/04/2026, relativa alla presa d’atto dell’accordo di pianificazione del 12/02/2026, ai sensi della normativa regionale vigente, riguardante la variante parziale al Piano Regolatore Generale per la correzione di un errore materiale su alcuni terreni siti nel Villaggio Rodia.