Messina, minorenne precipita dal balcone: indagata l’amica

La Procura di Patti, guidata dal procuratore facente funzioni Andrea Apollonio, ha avviato un’indagine con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio in seguito al gesto compiuto da una ragazza di 17 anni, che ha avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi dal sesto piano dell’edificio in cui abitava, insieme ad alcune compagne di squadra, a Brolo, in provincia di Messina. La caduta, secondo quanto ricostruito, è stata in parte attutita dai fili stesi per il bucato nell’appartamento sottostante. Nel registro degli indagati è stata inserita una delle giovani presenti, maggiorenne. Le tre ragazze che si trovavano nell’appartamento sono state ascoltate dai carabinieri e avrebbero raccontato di un acceso litigio, nato per questioni personali. Al termine della discussione, la 17enne si sarebbe gettata nel vuoto.

Giovane ricoverata in gravi condizioni

La giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Patti, mentre gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. Disposto anche il sequestro dei telefoni cellulari della vittima e della persona indagata, al fine di acquisire elementi utili alle indagini.