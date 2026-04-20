Messina, lo Stretto Pride 2026 cambia data | DETTAGLI

Il comitato organizzatore dello Stretto Pride comunica che “la manifestazione per l’orgoglio e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ di quest’anno non si terrà, come di consueto, nei mesi di giugno o di luglio. La parata attraverserà le vie di Messina il prossimo 12 settembre 2026. La decisione di posticipare è stata dettata dalla concomitanza con la prossima tornata di elezioni amministrative, che vedrà la cittadinanza impegnata al voto nei mesi di maggio e giugno. Per garantire la massima partecipazione, la sicurezza e la necessaria serenità nel dibattito pubblico, gli organizzatori hanno scelto di spostare l’evento a fine estate, trasformando il settembre messinese in un momento centrale per la lotta alle discriminazioni. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Sulla rotta dei diritti”. Un richiamo potente alla natura marinara della città dello Stretto, intesa non solo come luogo geografico, ma come metafora di un viaggio collettivo verso l’inclusione e la parità”.

“In un momento storico di grandi mutamenti – afferma il presidente di Arcigay, Rosario Duca – vogliamo che Messina diventi il porto sicuro di tutte le identità. Navigare sulla rotta dei diritti significa non fermarsi davanti alle tempeste del pregiudizio e continuare a tracciare un percorso di libertà per ogni individuo”.

La grande novità di quest’anno è la collaborazione con Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico

La grande novità di quest’anno è la collaborazione con Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico, fumettisti ed illustratori dell’Officina del Sole. Gli artisti hanno scelto di sostenere attivamente la causa donando all’organizzazione le grafiche ufficiali per le magliette di questa edizione con l’intento di sintetizzare visivamente lo spirito della manifestazione, unendo l’arte del fumetto all’impegno civile, con l’obiettivo di rendere l’identità visiva dello Stretto Pride 2026 un pezzo d’arte unico. L’evento, che punta a coinvolgere migliaia di persone da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria, sarà preceduto da una serie di incontri, dibattiti e workshop culturali che animeranno la città nei mesi precedenti il 12 settembre.

Il Pride di Messina si conferma così un appuntamento politico e sociale imprescindibile, capace di adattarsi alle contingenze del territorio senza mai rinunciare alla propria voce. Nei prossimi mesi verranno resi noti il programma completo con orario di inizio e percorso, patrocini e sponsor, gli eventi collaterali e le modalità di partecipazione.