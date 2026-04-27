Messina: lavori all’Arco di Cristo Re, modifica del percorso per le Linee 21 e N2

Proseguirà fino al 30 giugno la variazione di percorso, nella direzione nord -sud, per le Linee 21 e N2. La modifica disposta da ATM Messina si è resa necessaria a seguito dell’ordinanza comunale 507 del 26 marzo 2026 sulla prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’Arco di Cristo Re e sui conseguenti provvedimenti viari. In base alla suddetta ordinanza comunale, è infatti vietato il transito sul Viale Principe Umberto e pertanto i bus impiegati per le linee 21 e N2 in partenza dal terminal Museo giunti sul Viale Regina Margherita proseguono verso il Viale Boccetta, Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Viale Italia e poi percorso regolare. In direzione di marcia sud -nord il percorso non subisce alcuna variazione.