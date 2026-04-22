Messina, la viabilità per il doppio concerto di Gigi D’Alessio al PalaRescifina

In occasione delle due serate dello spettacolo musicale “Gigi Palasport”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio in programma al PalaRescifina il 24 e 25 aprile, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana – ha disposto modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento degli eventi e garantire la sicurezza nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico. I provvedimenti saranno in vigore nelle giornate del 24 e 25 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 03.00 del giorno successivo a ciascuna delle due serate di concerto, e comunque fino a cessata esigenza.

Nel dettaglio:

• Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, con presidi della Polizia Municipale;

• Divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, in corrispondenza dell’accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati;

• Divieto di sosta su entrambi i lati in via Sacra Famiglia, nel tratto tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus;

• Installazione di transennatura lungo via degli Agrumi per separare il percorso pedonale (lato sud) dalla corsia riservata ai mezzi autorizzati e agli spettatori diretti ai parcheggi (lato nord).

Percorsi di accesso ai parcheggi: I veicoli diretti alle aree di sosta dovranno utilizzare il seguente iti-nerario: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e via degli Agrumi lato nord.

Ulteriori limitazioni prevedono, nelle giornate del 24 e 25 aprile, dalle ore 18.30 alle ore 03.00 del giorno successivo, il divieto di transito nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il ‘Parcheggio verde’ dello stadio ‘F. Scoglio.

Relativamente alle aree di sosta: autobus, sosta dedicata in via degli Agrumi (zona Tribuna Stampa) e, in caso di saturazione, parcheggio ‘ospiti’ dello Stadio; autovetture degli spettatori (con contrassegno), parcheggi ‘rosso’ e ‘giallo’ dello Stadio ‘F. Scoglio’ e area del PalaRescifina; veicoli dell’organizzazione, motocicli e ciclomotori, nelle aree di pertinenza del PalaRescifina.”Le disposi-zioni sono finalizzate a garantire sicurezza, ordine pubblico e una gestione efficiente della mobilità du-rante le serate di affluenza.