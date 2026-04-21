Messina, la denuncia di La Fauci: “traversa di via Palermo ridotta a discarica”

“Ho presentato una richiesta urgente di bonifica per un’area situata in una traversa di via Palermo, all’altezza del civico 366, in prossimità del viale Giostra. La situazione è quella che si vede dalle foto: una stradina tra le abitazioni completamente invasa da rifiuti di ogni genere – sacchi di immondizia, mobili abbandonati, materiali di risulta – e da vegetazione fuori controllo. I residenti convivono con questa situazione da tempo e con l’arrivo della stagione calda i rischi igienico-sanitari sono destinati a peggiorare: insetti, roditori, cattivi odori. Chi vive in quelle case è costretto a subire tutto questo ogni giorno”. Lo dichiara in una nota il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Ho chiesto al Commissario Mattei, all’ASP, alla Polizia Municipale e al Sub-Commissario per il Risanamento di intervenire con urgenza. Va accertata la proprietà dell’area, va bonificata immediatamente e vanno individuati i responsabili dell’abbandono dei rifiuti. Se l’area è privata, il Comune disponga un’ordinanza e intervenga in sostituzione se necessario. Non è accettabile che ci siano angoli della città ridotti in queste condizioni a pochi metri dalle case dove vivono famiglie con bambini”, conclude La Fauci.