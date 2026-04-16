Messina, istituito il limite di velocità di 30 km/h lungo la SP118 nella frazione di Mongiove

La Città Metropolitana di Messina ha istituito il limite di velocità di 30 km/h lungo la Strada Provinciale 118, nel tratto che attraversa la frazione di Mongiove. Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita di residenti, turisti, pedoni e ciclisti. Mongiove non è più soltanto una meta estiva: il borgo registra flussi costanti di persone durante tutto l’anno.

La nuova “Zona 30” nasce quindi dalla necessità di conciliare il traffico veicolare con la mobilità più lenta e vulnerabile, riducendo i rischi di incidenti e migliorando la fruibilità delle strade per tutti. La SP 118 presenta caratteristiche che richiedono particolare prudenza: vari tratti con carreggiata stretta, accessi privati frequenti e attraversamenti pedonali costanti. La riduzione della velocità non solo riduce il rischio di incidenti, ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell’ambiente urbano: strade più tranquille, meno rumore e maggiore sicurezza per chi si muove senza auto.

“Zona 30”

La “Zona 30” non è solo una norma: è uno strumento di tutela ambientale e sociale. La riduzione della velocità porta strade più silenziose, una maggiore sicurezza per chi si muove a piedi o in bicicletta e una migliore fruizione del borgo da parte dei visitatori. Il provvedimento contribuisce anche a valorizzare l’identità di Mongiove come borgo sostenibile e turistico, dove sicurezza e qualità della vita camminano insieme. Il limite di velocità sarà chiaramente segnalato lungo tutto il tratto interessato. La Città Metropolitana invita automobilisti e motociclisti a rispettarlo, diventando protagonisti di un progetto che punta a rendere Mongiove più sicura, accogliente e moderna.