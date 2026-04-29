Messina, inaugurata la nuova sede UOS Screening dell’Ambulatorio di via Vespro con strumentazione di ultima generazione | INTERVISTE

Il Programma Nazionale Equità in Salute (Pnes) è un pilastro della politica sanitaria italiana volto a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e nella prevenzione. La linea d’intervento “maggiore copertura screening oncologici” mira specificamente a colmare il divario tra le diverse aree geografiche e fasce sociali, garantendo che ogni cittadino abbia le stesse possibilità di diagnosi precoce per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Nell’ambito territoriale dell’Asp di Messina, il PNES si traduce in un potenziamento concreto dell’offerta sanitaria. L’obiettivo non è solo aumentare il numero di esami effettuati, ma migliorare l’accessibilità e la qualità tecnologica del servizio, portando la prevenzione sempre più vicina all’utente e abbattendo le barriere che spesso portano alla rinuncia alle cure.

Inaugurata la riqualificata sede della UOS Screening in via del Vespro. Grazie ai finanziamenti del PNES, la struttura è stata completamente rinnovata e dotata di strumentazione diagnostica di ultima generazione. Questo investimento rappresenta un salto di qualità tecnologico che permette diagnosi più accurate, tempi di refertazione ottimizzati e un ambiente accogliente per il cittadino. L’utilizzo strategico dei fondi PNES da parte dell’Asp di Messina dimostra una visione chiara: la salute non deve essere un privilegio legato alla fortuna geografica o economica. Con tale finanziamento europeo si punta all’Innovazione con macchinari all’avanguardia che riducono il margine d’errore; all’efficienza con ambienti moderni che migliorano i flussi di lavoro e l’accoglienza e, ovviamente, all’equità con servizi gratuiti e di alta qualità garantiti a tutta la popolazione target.

Non è solo un traguardo amministrativo, ma un patto di fiducia tra l’Azienda Sanitaria e i cittadini. Grande soddisfazione da parte della responsabile aziendale degli interventi PNES con Organismo Intermedio la regione Sicilia, dott.ssa Nina Santisi, della Direttrice e RUP della Linea, dott.ssa Sara Cuffari e del responsabile della UOS Screening Mammografico dott. Antonello Farsaci. Lo screening oncologico è l’arma più potente che abbiamo. Individuare una lesione in fase iniziale significa, nella stragrande maggioranza dei casi, poter intervenire con successo e garantire una qualità della vita piena.

Il Direttore Generale dell’Asp Messina Giuseppe Cucci sottolinea: “invitiamo caldamente tutta la popolazione a rispondere alla chiamata dello screening. Abbiamo messo in campo le migliori tecnologie, ora tocca alla comunità compiere il gesto più importante: prendersi cura di se stessi. Non stiamo semplicemente restituendo alla città un edificio rinnovato, ma stiamo consegnando ai cittadini un presidio di alta tecnologia e un simbolo concreto di equità sociale. Grazie all’utilizzo strategico dei fondi del Programma Nazionale Equità in Salute (PNES), siamo riusciti a coniugare l’ammodernamento strutturale con l’acquisizione di strumentazioni diagnostiche di ultimissima generazione. Questo ci permette di elevare gli standard di precisione e tempestività, riducendo quel divario nell’accesso alla prevenzione che per troppo tempo ha pesato su alcune fasce della popolazione. Tutto il team del PNES e dell’area Screening è impegnato a rendere l’Asp di Messina, più moderna, equa e vicina al cittadino”.

In particolare, acquistati 4 mammografi di ultima generazione, due già installati alla UOS Screening mammografico, uno alla radiodiagnostica del PO di Patti e uno alla Radiodiagnostica del PO di Sant’Agata; tre ecografi di alta fascia destinati, due per la UOC Screening Mammografico e uno alla radiodiagnostica del PO di Sant’Agata; un ecografo portatile per l’uso itinerante. A tutto ciò si aggiungono lettini da visita, poltrone prelievi, carrelli medicazione, un frigo farmaci e lampade scialitiche.

A settembre arriverà un camper da utilizzare per tutti e tre gli screening oncologici Numerosi anche gli interventi strutturali: riammodernati, ristrutturati e dotati di nuovi arredi i locali dell’U.O.S. Screening Mammografico di Via del Vespro, l’U.O.C. Centro Gestionale Screening a Palazzo Satellite, e l’UOS Screening del Cervicocarcinoma. Acquistate tre lampade scialitiche, un lettino ginecologico, quattro paraventi, un carrello medicazione, un armadio farmaci.

Sono state inoltre, acquistate quattro autoclavi per l’ambulatorio di Pistunina, S. Teresa, Milazzo, Gioiosa Marea; quattro colposcopi per gli ambulatori di Pistunina, Francavilla di Sicilia, Milazzo e Gioiosa Marea. È stato infine, acquistato, un nuovo strumentario chirurgico per migliorare la dotazione del secondo livello di Screening del colon retto e tre colonscopi presso il P.O. di Taormina.