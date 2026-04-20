Messina, il sindaco di Itala aderisce a Controcorrente

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Controcorrente di Daniele Laudini sindaco di Itala, primo sindaco della riviera jonica. Daniele é un giovane sindaco ingegnere ambientale laureato in ingegneria per l’ambiente e il territorio. Oggi é pioniere nella provincia di Messina, precursore di adesioni di altri di amministratori che decideranno a breve di andare Controcorrente”, lo afferma Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controcorrente.

“L’adesione di Daniele e degli altri sindaci che hanno già aderito, come Pozzallo, Linguaglossa e Santa Margherita dimostra in maniera nitida che non siamo solo un movimento di “protesta” ma anche di amministratori sindaci, consiglieri e assessori. Siamo consapevoli della sfida che ci attende, ci vediamo domenica”, conclude La Vardera.