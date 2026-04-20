Messina, il centrosinistra presenta i candidati alle circoscrizioni | NOMI

Una squadra radicata nei quartieri, con esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: riportare al centro le esigenze reali dei cittadini e mettere in atto il decentramento amministrativo. Il centrosinistra presenta ufficialmente i candidati alla I, II, III, V, VII Circoscrizione, protagonisti della conferenza stampa di stamane alla presenza del candidato sindaco Antonella Russo. “Un progetto politico che punta sul decentramento amministrativo, sulla valorizzazione delle comunità locali e su una visione di sviluppo urbano e sociale. Il primo passo è istituire nuovamente la sede distaccata della Polizia Municipale nella VI Circoscrizione”, spiega la candidato sindaco del centrosinistra, Antonella Russo.

Nomi

Questi i nominativi e le bio personali di ciascun candidato:

Prima Circoscrizione – Giovanni Bonfiglio

39 anni, da sempre impegnato nel sociale e nella vita dei villaggi, Bonfiglio rappresenta una candidatura che nasce dal basso. Con un passato da presidente e vicepresidente di associazioni locali, ha promosso iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità, dalle Notti Bianche alle attività per famiglie e bambini. La sua proposta mette al centro il rilancio delle periferie attraverso un reale decentramento amministrativo, la riduzione delle imposte in base ai servizi, la sicurezza del territorio e la valorizzazione delle tradizioni locali. Tra le priorità anche la lotta all’erosione costiera, il recupero delle infrastrutture e la creazione di nuovi spazi sociali e culturali.

Seconda Circoscrizione – Francesco Carabellò

21 anni, originario di Contesse, rappresenta la componente più giovane della squadra. Cresciuto nell’attivismo scolastico, porta con sé una visione fresca e orientata alla partecipazione. Tra i temi centrali del suo programma: viabilità, decentramento amministrativo, creazione di spazi sociali, contrasto al traffico pesante nei villaggi, impegno contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera, oltre alla sua posizione contraria al ponte sullo Stretto.

Terza Circoscrizione – Roberto Smedile

Architetto, libero professionista e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, Smedile porta in campo una solida esperienza tecnica e amministrativa. Da sempre attivo nel sociale e nello sport, è anche allenatore della squadra femminile di calcio dell’Università di Messina e speaker radiofonico. La sua candidatura punta su pianificazione urbana, sicurezza del territorio, riqualificazione della viabilità e valorizzazione del patrimonio culturale. Centrale anche il rafforzamento dei mercati rionali e la creazione di nuovi spazi di aggregazione sociale.

Quinta Circoscrizione – Giuseppe “Pippo” Picciotto

Funzionario giudiziario della Procura della Repubblica, con oltre vent’anni di esperienza come consigliere circoscrizionale, Picciotto rappresenta una figura di continuità e profonda conoscenza del territorio. Il suo impegno politico si fonda su un principio chiaro: la politica come servizio. Tra le priorità, il risanamento urbano, la riqualificazione delle periferie, il miglioramento dei servizi essenziali e il rilancio delle opportunità per i giovani, con l’obiettivo di contrastare l’emigrazione e restituire prospettive alla città.

Settima Circoscrizione – Salvatore Grosso

Geologo, esperto di rischi ambientali e gestione sostenibile del territorio, Grosso propone una candidatura fortemente legata alla tutela ambientale e alla pianificazione consapevole. Profondo conoscitore dei villaggi della zona nord, denuncia anni di abbandono e rilancia la necessità di un intervento strutturale per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. La sua proposta punta a coniugare competenze tecniche e partecipazione civica, con un’attenzione particolare alla salvaguardia delle coste e alla prevenzione dei rischi idrogeologici.

Progetto per le municipalità

Le candidature presentate rappresentano un mosaico di esperienze, professionalità e impegno civico che il centrosinistra mette in campo per rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni. “Decentramento reale, maggiore autonomia decisionale, servizi più efficienti e una presenza costante sul territorio sono i pilastri di un progetto che mira a ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini, un obiettivo totalmente mancato dal dimissionario Basile e dall’amministrazione uscente”, ha aggiunto il candidato sindaco Antonella Russo.