Messina guarda a Reggio Calabria, la proposta di Basile per lo sviluppo condiviso: “rafforziamo i trasporti e puntiamo su turismo e cultura”

Prosegue il percorso di costruzione del programma amministrativo 2026-2031 di Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 maggio. Oggi, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Alemanna, si è svolto il secondo incontro promosso insieme al comitato tecnico-scientifico, con l’obiettivo di delineare strategie e priorità per il futuro della città e dell’intero comprensorio dello Stretto.

“Puntiamo ad un’area sempre più integrata”

“Un momento di confronto partecipato, arricchito dai contributi dei rappresentanti dei settori produttivi, delle associazioni e delle istituzioni, che hanno offerto spunti concreti e riflessioni su una visione condivisa dell’Area dello Stretto. Al centro del dibattito, l’idea di un territorio sempre più integrato, capace di rafforzare il dialogo e le relazioni tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in una prospettiva che unisce Sicilia e Calabria”, rimarca Basile nel suo intervento.

Piano Strategico Urbano Metropolitano

“Tra i temi principali affrontati, il Piano Strategico Urbano Metropolitano, proposto nel 2023 e approvato dal Consiglio comunale nel 2025, indicato come uno strumento fondamentale per la programmazione dello sviluppo. Un piano che mette al centro lavoro ed economia come leve decisive per la crescita, in continuità con un percorso amministrativo che, dal 2018 a oggi, ha puntato con decisione su questi ambiti”, rimarca Basile.

“Potenziare i collegamenti”

Obiettivo condiviso emerso durante l’incontro è quello di superare la cosiddetta “barriera del mare”, trasformandola da limite geografico a opportunità strategica. “In questa direzione, grande attenzione è stata dedicata al potenziamento dei collegamenti, alla mobilità e alla capacità del territorio di attrarre investimenti, turismo e iniziative culturali di respiro internazionale”, puntualizza Basile. Il 24 aprile nuovo appuntamento che avrà come tema principale la città metropolitana.