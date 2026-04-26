Messina: grave incidente per un 86enne che si ribalta con l’auto, trasportato in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, Messina è stata teatro di un grave incidente stradale, che ha coinvolto un uomo di 86 anni. L’anziano, mentre percorreva una strada della zona di Sant’Agata, a bordo di un’auto, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, ribaltandosi. Immediatamente dopo il sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’uomo. L’anziano, che fortunatamente non ha riportato ferite fatali, è stato soccorso dai medici del 118, che lo hanno trasferito all’ospedale “Papardo”.