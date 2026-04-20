Messina, giovedì l’Assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Giovedì 23 aprile, alle ore 17:00, si terrà presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Messina l’Assemblea Annuale Ordinaria degli Iscritti. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto, partecipazione e condivisione particolarmente significativo per l’intera comunità professionale infermieristica della provincia. Durante i lavori assembleari verranno affrontati temi centrali per la vita dell’Ordine e per lo sviluppo della professione. All’Ordine del Giorno figurano: la Relazione del Presidente, dott. Antonino Trino, sulle attività svolte dall’OPI di Messina nel corso dell’anno appena trascorso; l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, con la presentazione delle principali iniziative portate avanti sul territorio; l’approvazione del bilancio preventivo 2026, che definirà linee programmatiche, progetti e impegni futuri a sostegno della professione e della comunità infermieristica.

L’assemblea sarà inoltre un’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale degli infermieri

L’assemblea sarà inoltre un’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale degli infermieri nel sistema sanitario, sulla valorizzazione della competenza professionale e sulle sfide che la categoria si trova ad affrontare in un contesto socio-sanitario in continua evoluzione. “La partecipazione attiva dei colleghi– ha dichiarato Trino- è un elemento essenziale per consolidare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale e contribuire insieme al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e del nostro ruolo nella tutela della salute dei cittadini”. Tutti gli iscritti all’Ordine sono invitati a partecipare. La loro presenza sarà fondamentale per condividere risultati, obiettivi e prospettive future, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra professionisti, istituzioni e cittadini.