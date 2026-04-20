Messina, Germanà (Lega): “partito pronto per le elezioni comunali, 132 candidati nelle nostre liste”

A Messina, in occasione delle Amministrative di maggio, la Lega mostra tutta la sua vitalità, correndo per il Comune con due candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità, 32 per il consiglio comunale, e 100 per i consigli delle 7 municipalità. La Lega di Messina mostra i muscoli e si presenta alla città con un appuntamento aperto al pubblico per la presentazione dei candidati già fissato per il prossimo giovedì 23 aprile, alle ore 11, nel Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della città Metropolitana.

“Per la prima volta chiudiamo le liste 20 giorni prima della scadenza ufficiale per la presentazione delle candidature a Palazzo Zanca, questo significa che c’è un partito che gode di ottima salute e che il lavoro di questi anni ha dato i suoi frutti”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario del partito in Sicilia.

“Ci sentiamo pronti per questa competizione elettorale – prosegue Germanà – con liste e candidature fortissime che daranno una spinta significativa per la vittoria del centrodestra a Messina. Nell’incontro di giovedì presenteremo alla cittadinanza nomi e volti che nei prossimi anni rappresenteranno la nostra città. Il forte radicamento territoriale – conclude Germanà – ci ha permesso di costruire le liste con tanti militanti e personalità della società civile in grado di raccogliere consenso attorno alla Lega. Vogliamo cambiare Messina e spingerla verso un futuro ricco di lavoro, infrastrutture, welfare sempre più attento ai bisogni e nuova occupazione”.