Messina: fuga di gas a piazza Duomo, sul posto i Vigili del Fuoco

Fin dalle prime ore della giornata, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Piazza Duomo a seguito della segnalazione di una possibile perdita di gas. La squadra operativa, partita dalla sede centrale con autopompa serbatoio e mezzo pickup, ha immediatamente messo in sicurezza l’area interessata. Grazie all’impiego di specifiche apparecchiature di rilevazione, è stato possibile individuare l’origine della fuga all’interno di un tombino situato nelle vicinanze della piazza.

Sul posto sono giunti anche i tecnici della società del gas, incaricati di effettuare le necessarie operazioni di ripristino, con il supporto continuo dei Vigili del fuoco. Presenti inoltre operatori dell’AMAM e agenti della Polizia Municipale.