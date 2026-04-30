Messina, focus sull’anfiteatro di Camaro San Paolo e i sopralluoghi nelle zone interessate alle demolizioni

Il bollettino del 30 aprile 2026 della Struttura Commissariale sul Risanamento di Messina, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato riguarda l’anfiteatro di Camaro San Paolo e i sopralluoghi nelle zone interessate alle prossime demolizioni. Lunedì 27 aprile la commissione di gara della Struttura Commissariale ha deciso sull’aggiudicazione dell’appalto per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Castrovinci costruzioni srl di Brolo (offerta con ribasso al 27,412 %). All’apertura delle buste erano otto le offerte pervenute entro il termine del 20 aprile.

Dopo la verifica della documentazione si procederà con l’iter per la consegna dei lavori

Dopo la verifica della documentazione si procederà con l’iter per la consegna dei lavori che porteranno al completamento del parco urbano di Camaro. In particolare l’appalto riguarda la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro da 500 posti e prevede anche la realizzazione di spazi destinati alle associazioni ed una sala multifunzionale. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere. Importo dell’opera un milione e 900 mila euro. Rup ingegnere Giuseppe Frigione. Progettisti: arch. Paolo Giulio Brescia, ing. Massimo Muscolino.

Lo staff di professionisti della Struttura Commissariale ha effettuato una serie di sopralluoghi

Lo staff di professionisti della Struttura Commissariale mercoledì 29 aprile ha effettuato una serie di sopralluoghi per programmare le progettazioni delle prossime demolizioni a conclusione dei trasferimenti delle famiglie nei nuovi alloggi. Un primo sopralluogo è stato fatto in via Cuore di Gesù dove vivono 14 famiglie alle quali martedì 28 aprile sono state consegnate le chiavi degli appartamenti assegnati.

Anche questa volta la consegna delle chiavi da parte del sub commissario al risanamento Santi Trovato e del commissario straordinario del comune Piero Mattei, insieme al presidente e alla dg di ArisMe Fabrizio Gemelli e Loredana Bonasera è stata contraddistinta da momenti di grande emozione. Presenti anche gli staff della Struttura Commissariale e di ArisMe che hanno seguito le varie fasi dell’attività di ricollocazione abitativa e continueranno a stare al fianco delle famiglie fino al trasferimento nelle nuove case. Gli assegnatari hanno 45 giorni di tempo per lasciare le baracche che saranno poi rese inabitabili con le operazioni di sigillatura per evitare occupazioni abusive.

I professionisti dell’Ufficio Commissariale hanno effettuato sopralluoghi anche in via Appennini in vista della progettazione delle demolizioni delle baracche già lasciate libere dalle famiglie che si sono trasferite nei nuovi alloggi. Un ultimo sopralluogo ha interessato la baracca storica all’Annunziata dove il restauro conservativo sta procedendo come da cronoprogramma. L’obiettivo è restituire alla baracca il suo valore storico quale testimonianza di resilienza nell’immediatezza del terremoto del 28 dicembre 1908 e promuovere progetti che ne valorizzino l’aspetto simbolico e rafforzino il senso di identità dei cittadini.