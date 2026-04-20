Messina, domani screening gratuiti oculistici dell’Uici

L’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Messina, organizza per domattina, martedì 21 aprile, una giornata di screening gratuiti oculistici a piazza Cairoli. La dottoressa Giulia Romano, sul camper di oftalmologia dell’Unione, effettuerà visite dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. È una possibilità per i cittadini, che l’Uici provinciale, guidata dal presidente Costantino Mollica, propone nell’ambito delle azioni di prevenzione e diagnosi portate avanti durante l’anno, sul e per il territorio.