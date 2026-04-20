Messina celebra la Giornata della Terra: focus sulla biodiversità dello Stretto

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il prossimo 22 aprile alle ore 9:30, il Salone delle Bandiere del Comune di Messina ospiterà l’iniziativa: “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”. L’evento, promosso dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, nasce per raccontare la straordinaria ricchezza di un tratto di mare che funge da vero “laboratorio naturale” per l’intero Mediterraneo.

Il documentario offre immagini inedite della straordinaria ricchezza naturalistica dello Stretto

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Teresa Romeo (Direttrice delle sedi Sicilia e Calabria della Stazione Zoologica Anton Dohrn), della Prof.ssa Paola Dugo (Prorettrice alla Ricerca dell’Università di Messina), delle Autorità Marittime, e della Dott.ssa Letizia Ragona (Presidente dell’Inner Wheel Club dello Stretto).

Il momento centrale della mattinata sarà la proiezione del documentario diretto da Roberto Rinaldi (GG Production), celebre subacqueo e regista. Il documentario offre immagini inedite della straordinaria ricchezza naturalistica dello Stretto, raccontando un’eccezionale impresa subacquea alla ricerca di organismi rari e mettendo in luce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nella tutela e conservazione della biodiversità.

Dopo la visione, la parola passerà agli esperti per un dibattito moderato dall’Avv. Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali e giornalista.

Il confronto vedrà la partecipazione del regista Roberto Rinaldi e della Dott.ssa Teresa Romeo, affiancati dalla Dott.ssa Paola Del Negro (Direttrice Generale dell’OGS). Il tavolo tecnico si arricchirà con i contributi della Prof.ssa Ivana Bonaccorsi (Associata di Chimica degli Alimenti) e della Dott.ssa Daniela Pica (Ricercatrice SZN), affrontando anche i temi della gestione territoriale e produttiva con l’Avv. Francesco Rizzo (Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto), il Dott. Claudio Berti (Primo tecnologo della Stazione Zoologica Anton Dohrn), il Dott. Giovanni Mangano (Presidente dell’AMP di Capo Milazzo), il Dott. Nino Accetta per il settore pesca e la Dott.ssa Donatella Manzo (Dirigente del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana).

L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per sottolineare come la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni sia l’unica via per la salvaguardia di un’area così vulnerabile agli impatti antropici e al cambiamento climatico. L’evento si propone dunque non solo come momento di divulgazione scientifica, ma come stimolo alla consapevolezza collettiva. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.