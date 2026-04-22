Messina, Carreri: “sul PUG polemiche strumentali”

“Le dichiarazioni del candidato Russo sul Piano Urbanistico Generale sono l’ennesimo tentativo di trasformare un percorso tecnico e amministrativo, disciplinato da norme precise, in una polemica elettorale priva di fondamento. Parlare di ‘tempistiche sospette’ significa non conoscere – o fingere di non conoscere – come funziona realmente il procedimento di formazione del PUG. L’avvio della fase pubblica non è una scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma un passaggio previsto dalla legge, che segue un lavoro lungo e articolato portato avanti negli anni”, lo afferma Nino Carreri di Sud chiama Nord. “Altro che operazione dell’ultima ora: il lavoro sullo strumento urbanistico si è sviluppato nel tempo, tenendo conto anche di elementi nuovi e determinanti come il progetto del Ponte sullo Stretto, che inevitabilmente incide sulla pianificazione complessiva della città. Fermarsi per aggiornare la visione non è immobilismo, ma responsabilità. Colpisce, semmai, che chi oggi accusa l’Amministrazione di non aver affrontato il tema, nei momenti decisivi per la città abbia scelto di astenersi in Consiglio comunale su atti e decisioni rilevanti. Un atteggiamento che difficilmente può conciliarsi con la volontà di incidere realmente sui processi amministrativi“, rimarca Carreri.

“Ancora più paradossale è contestare proprio la fase di partecipazione pubblica prevista dalla legge regionale, che consente a cittadini, professionisti e portatori di interesse di presentare osservazioni e suggerimenti. Questa fase non ha alcuna finalità politica: è il momento della proposta, del confronto aperto, del contributo concreto della città. Sul piano dei contenuti, poi, si continua a parlare per slogan, senza entrare nel merito di una visione urbanistica che punta alla riqualificazione, alla sostenibilità e a uno sviluppo ordinato del territorio. La verità è semplice: il percorso del PUG è trasparente, aperto e conforme alle regole. Tutto il resto è rumore elettorale. Se davvero si vuole contribuire, lo si faccia nelle sedi previste, con proposte concrete e non con dichiarazioni costruite solo per cercare visibilità”, conclude Carreri.