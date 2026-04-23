Messina, Basile ultimo incontro sul programma: focus sulla Città Metropolitana

Si avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico Basile, articolato su tre pilastri strategici tra loro strettamente connessi: la Città di Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana. Venerdì 24 aprile, alle ore 10, presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna, si terrà il terzo e ultimo incontro pubblico insieme al Comitato Tecnico Scientifico, dedicato alla progettualità legata alla dimensione metropolitana. Dopo i primi due appuntamenti incentrati sulla città e sull’Area dello Stretto, questo ultimo confronto sarà rivolto alla Città Metropolitana, intesa come spazio più ampio nel quale costruire sviluppo equilibrato, connessioni, decentramento e crescita diffusa.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha inteso garantire un approccio multidisciplinare e partecipativo

All’incontro sono stati invitati, oltre alle parti sociali e alle associazioni della città di Messina e dei territori della provincia, anche i consiglieri metropolitani e i sindaci dei comuni della Città Metropolitana nonché i rappresentanti del tessuto economico e sociale dell’hinterland tirrenico e jonico. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da Michele Limosani, Maurizio Ballistreri, Maurizio Bernava, Stello Vadalà, Mirella Vinci e Alessandro Tinaglia, ha inteso garantire un approccio multidisciplinare e partecipativo, elemento centrale nella definizione di un programma condiviso e concreto.

“Da sindaco della Città Metropolitana il rapporto con il territorio è sempre stato improntato all’ascolto– dichiara Basile –. Questo ultimo appuntamento chiude una prima fase del percorso di confronto, che ci ha consentito di raccogliere contributi e proposte utili a definire il nostro programma”. Martedì 28 aprile, alle ore 10, nella Galleria Vittorio Emanuele, sarà presentato alla stampa la parte del programma inerente la città metropolitana.