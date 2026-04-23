Messina, Basile ultimo incontro sul programma: focus sulla Città Metropolitana

Ultimo dei tre incontri per il programma elettorale: Basile chiude il ciclo con il focus sulla Città Metropolitana di Messina

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Si avvia alla conclusione la prima fase del percorso di costruzione partecipata del programma amministrativo 2026–2031 del candidato sindaco Federico Basile, articolato su tre pilastri strategici tra loro strettamente connessi: la Città di Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana. Venerdì 24 aprile, alle ore 10, presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna, si terrà il terzo e ultimo incontro pubblico insieme al Comitato Tecnico Scientifico, dedicato alla progettualità legata alla dimensione metropolitana. Dopo i primi due appuntamenti incentrati sulla città e sull’Area dello Stretto, questo ultimo confronto sarà rivolto alla Città Metropolitana, intesa come spazio più ampio nel quale costruire sviluppo equilibrato, connessioni, decentramento e crescita diffusa.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha inteso garantire un approccio multidisciplinare e partecipativo

All’incontro sono stati invitati, oltre alle parti sociali e alle associazioni della città di Messina e dei territori della provincia, anche i consiglieri metropolitani e i sindaci dei comuni della Città Metropolitana nonché i rappresentanti del tessuto economico e sociale dell’hinterland tirrenico e jonico. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da Michele Limosani, Maurizio Ballistreri, Maurizio Bernava, Stello Vadalà, Mirella Vinci e Alessandro Tinaglia, ha inteso garantire un approccio multidisciplinare e partecipativo, elemento centrale nella definizione di un programma condiviso e concreto.

“Da sindaco della Città Metropolitana il rapporto con il territorio è sempre stato improntato all’ascolto– dichiara Basile –. Questo ultimo appuntamento chiude una prima fase del percorso di confronto, che ci ha consentito di raccogliere contributi e proposte utili a definire il nostro programma”. Martedì 28 aprile, alle ore 10, nella Galleria Vittorio Emanuele, sarà presentato alla stampa la parte del programma inerente la città metropolitana.

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