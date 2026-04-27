Messina, Basile sulla settima circoscrizione: “pianificati 9 interventi grazie a 35 milioni di fondi”

È cominciato dalla Settima Municipalità il terzo giro del tour di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente Ninni Caprì, ha incontrato domenica sera a Salice, in Piazza Principe Umberto, i cittadini per presentare nel dettaglio la programmazione dedicata al quartiere per il quinquennio 2026–2031. “La nascita della Settima Municipalità è il risultato della scelta di dare vita a un’area più omogenea, capace di rappresentare territori con caratteristiche affini e bisogni condivisi. Un passaggio affrontato ascoltando il territorio e i residenti dei 13 villaggi che si riuniscono in quest’area”, ha detto Federico Basile.

“Oggi quella fase lascia spazio alla consapevolezza che, dopo il lavoro già svolto dal 2018 a oggi, che ha ripristinato i servizi pubblici essenziali, adesso siamo pronti alla terza fase strategica per il futuro, per una Municipalità che vuole essere rappresentata in modo vicino, efficiente e connesso”, ha aggiunto il candidato sindaco.

Il programma presentato mette in campo già numeri significativi

Il programma presentato mette in campo già numeri significativi: 9 interventi pianificati per un valore complessivo di 35 milioni di euro, a fronte di oltre 14 milioni di euro già investiti per 13 interventi già realizzati come illustrato alla cittadinanza nel tour precedente.

“Il nostro obiettivo è quello di continuare a mettere in rete i 13 villaggi, rafforzando connessioni, servizi e opportunità, perché questi territori devono dialogare tra loro per crescere insieme, ma devono anche avere le condizioni per poterlo fare e queste, create già negli ultimi anni, possono adesso dare i loro frutti”, ha spiegato il candidato alla presidenza Ninni Caprì.

Tra gli interventi, grande attenzione alle infrastrutture, a partire dalla realizzazione della nuova sede della Municipalità a Spartà, la proposta di realizzare una bretella di collegamento tra Massa, Castanea e Salice e il progetto di recupero storico e culturale del Forte dei Centri.

Previsto inoltre il miglioramento dei servizi, con interventi sulla viabilità sia dei villaggi collinari sia di quelli costieri, la ricerca di nuove aree di parcheggio e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Centrale anche il tema della sicurezza, con l’adeguamento delle vie di fuga in territori esposti a rischi naturali.

Accanto alle opere infrastrutturali, una forte attenzione al sociale, con il recupero degli edifici scolastici per realizzare centri di aggregazione e la creazione di una zona artigianale dei mestieri a Cicarra, tra Castanea e Massa San Giorgio. Un progetto che mira a valorizzare i mestieri tradizionali e a creare nuove opportunità occupazionali. Completano il programma gli interventi di riqualificazione della piazza di Salice, la rigenerazione della Bocciofila e il recupero dell’ex scuola di Castanea, in contrada Frischia. Strategica anche la visione turistica: la creazione di una rete tra i villaggi attraverso un circuito capace di valorizzare le strutture ricettive e costruire un’identità territoriale forte, puntando su un turismo esperienziale e destagionalizzato.

“Abbiamo lavorato per gettare le basi per costruire un comune nel comune – ha concluso Federico Basile – capace di rafforzare i servizi, valorizzare le risorse locali e mantenere un legame solido con la città. Questa sfida è quella che trasformerà la programmazione in risultati concreti, rendendo tangibile il cambiamento e sostenendo il tessuto economico e sociale di un territorio che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per tutta la città”. Prossimo appuntamento in programma sabato 2 maggio alle ore 19.30 nella piazza XX Settembre insieme al candidato alla presidenza della Quarta Municipalità, Renato Coletta.