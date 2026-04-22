Messina, Basile sulla piscina Cappuccini: “investiti 800 mila euro”

“Messina ritrova la Piscina Cappuccini. Rinnovata, efficiente, pronta ad accogliere famiglie, atleti e agonisti. Nuovi spogliatoi, impianti aggiornati e una gestione più sostenibile: un investimento da 800.000 euro che restituisce alla città uno dei suoi spazi sportivi più preziosi”, lo afferma il candidato sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile.
“E presto, anche la vasca coperta. Un altro passo concreto verso una Messina più funzionale”, conclude l’ex primo cittadino della città dello Stretto.