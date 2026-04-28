Messina, Basile sul risanamento di Fondo Fucile: “intervento che restituisce dignità”

Basile: il risanamento di Fondo Fucile rappresenta una delle trasformazioni più significative di Messina"

Basile

Federico Basile, candidato sindaco per il movimento Sud Chiama Nord di Messina, ha sottolineato uno degli interventi più significativi che potrebbero segnare una vera e propria svolta per la città: il risanamento di Fondo Fucile. “Da simbolo del degrado urbano e sociale a modello civico di rigenerazione urbana e sociale. Il risanamento di Fondo Fucile rappresenta una delle trasformazioni più significative di Messina: via le baracche storiche, spazio a nuovi alloggi sostenibili, aree verdi e servizi per la comunità”, rimarca Basile.

“Un intervento che restituisce dignità, futuro e bellezza a un intero quartiere. Messina fa parlare di sé in tutta Italia come città capace di trasformare le ferite del passato in luoghi di rinascita”, conclude l’ex sindaco della città dello Stretto.

Leggi altri articoli di Messina