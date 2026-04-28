Messina, Basile sul risanamento di Fondo Fucile: “intervento che restituisce dignità”

Federico Basile, candidato sindaco per il movimento Sud Chiama Nord di Messina, ha sottolineato uno degli interventi più significativi che potrebbero segnare una vera e propria svolta per la città: il risanamento di Fondo Fucile. “Da simbolo del degrado urbano e sociale a modello civico di rigenerazione urbana e sociale. Il risanamento di Fondo Fucile rappresenta una delle trasformazioni più significative di Messina: via le baracche storiche, spazio a nuovi alloggi sostenibili, aree verdi e servizi per la comunità”, rimarca Basile.

“Un intervento che restituisce dignità, futuro e bellezza a un intero quartiere. Messina fa parlare di sé in tutta Italia come città capace di trasformare le ferite del passato in luoghi di rinascita”, conclude l’ex sindaco della città dello Stretto.