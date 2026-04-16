Messina, Basile: “oltre 3 mila assunzioni dal 2018 ad oggi, noi facciamo fatti e non parole”

“Oltre tremila. Questo è il numero delle assunzioni e delle stabilizzazioni che dal 2018 a oggi le nostre amministrazioni hanno messo nero su bianco svecchiando e riorganizzando la pianta organica del Comune di Messina e della Città metropolitana e dando nuova linfa alle società partecipate che oggi offrono servizi sul territorio a tutti i cittadini”, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Un numero dietro il quale ci sono storie di famiglie che hanno coronato un sogno e raggiunto la stabilità, giovani “cervelli in fuga” che sono tornati a casa, adulti che finalmente hanno potuto stabilizzare la propria posizione trovando gratificazione dopo anni di lavoro in bilico”, rimarca Basile.

“Ne saremo sempre orgogliosi. Perché in questa città da 30 anni non veniva bandito un concorso pubblico. Noi, invece, abbiamo costruito prospettive e futuro. Il cambiamento si fa passo passo, e a questo cambiamento noi abbiamo dato il via. E vogliamo continuare a darlo. Fatti, non parole. Numeri, non promesse. I messinesi meritano di poter continuare questo cammino virtuoso con chi ha dimostrato negli anni di saper amministrare”, conclude Basile.