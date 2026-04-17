Messina, attivo un innovativo sistema per la sicurezza urbana

È attivo da oggi il nuovo dispositivo tecnologico per il controllo del territorio G.U.A.R.D.I.U.M.®, installato presso la caserma “Di Maio” su un’autovettura della Polizia Municipale di Messina. L’avvio operativo del sistema si è svolto alla presenza del comandante del Corpo, Giovanni Giardina, del responsabile del Servizio comunale Reti Infrastruttura Digitale e Videosorveglianza, Enzo Brunello, e di Fabio Marangini, in rappresentanza dell’azienda Safety21.

Sistema

Il sistema si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione dei servizi comunali e introduce modalità avanzate di pattugliamento dinamico, consentendo agli operatori di effettuare controlli più efficaci, rapidi e mirati sia durante la marcia sia nelle fasi di sosta. Basato su tecnologie di intelligenza artificiale, è progettato per il monitoraggio in tempo reale del territorio, con particolare riferimento alla rilevazione delle soste irregolari, permettendo una gestione più puntuale ed efficiente delle attività di controllo.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e urbana, migliorando al contempo l’efficienza delle attività di accertamento e prevenzione. L’adozione di questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione digitale del Comune di Messina, con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti evoluti a supporto delle funzioni istituzionali della Polizia Locale.

Dispositivo G.U.A.R.D.I.U.M.®

Il dispositivo G.U.A.R.D.I.U.M.® consente la lettura automatica delle targhe, il riconoscimento dei veicoli e la verifica immediata tramite collegamento con banche dati nazionali. Il sistema opera con elaborazione diretta a bordo (edge computing), limitando la trasmissione dei dati non necessari e garantendo elevati standard di sicurezza. È inoltre dotato di geolocalizzazione di precisione, memoria locale e trasmissione protetta verso piattaforme cloud certificate. Particolare attenzione è riservata alla tutela della privacy: il sistema prevede funzionalità di oscuramento automatico dei dati non pertinenti, nel rispetto dei principi di “privacy by design” e “by default”, oltre alla completa tracciabilità degli accessi e delle operazioni.