Messina, al via il nuovo Piano Urbanistico Generale

Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici comunica l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Messina, tramite avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. Contestualmente prende il via il processo di pianificazione partecipata denominato “PartecipaME”, un percorso strutturato di ascolto e confronto che coinvolgerà attivamente la comunità locale nella definizione delle strategie di sviluppo urbano della città. Sono chiamati a partecipare cittadini, associazioni culturali, sociali e sportive, organizzazioni ambientaliste e di volontariato, rappresentanti del mondo della scuola, associazioni di categoria del commercio e dell’agricoltura, ordini e collegi professionali, oltre a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi.

Proposte

In questa prima fase, le proposte e i suggerimenti dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, tramite il portale dedicato disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Messina, raggiungibile all’indirizzo www.pug.comune.messina.it previa compilazione del Questionario partecipativo PUG_2026.

L’ascolto della cittadinanza e dei promotori di progettualità sul territorio avverrà secondo le modalità indicate nella sezione dedicata al PUG, disponibile al medesimo link istituzionale.

Successivamente sarà attivato il Forum partecipativo, uno spazio sia virtuale che fisico dedicato alla discussione delle principali tematiche urbane, che consentirà ai cittadini di confrontarsi in modo strutturato e costruttivo, contribuendo attivamente al processo decisionale pubblico e alla definizione delle scelte strategiche per il futuro della città di Messina.