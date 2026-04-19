Messina, al via il concorso fotografico dedicato a Michelangelo Vizzini

Al via l’edizione del contest fotografico in ricordo dello storico fotoreporter messinese Michelangelo Vizzini. Il concorso, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, è organizzato dall’associazione “Morgana” in collaborazione con la famiglia Vizzini. Il tema di questa edizione è “L’Arte tra storia e modernità”, il concetto di “Arte” viene esteso oltre i confini del costruito: è arte la grande architettura, dai resti antichi alle sfide della modernità; ma è arte anche quel patrimonio di gesti, manufatti e riti popolari che trasforma il paesaggio in un grande teatro che prende vita.

Per partecipare – gratuitamente – sarà necessario inviare le proprie immagini, specificando nome e cognome del partecipante, titolo della foto e recapito telefonico all’indirizzo e-mail concorsovizzini@gmail.com, entro mercoledì 6 maggio 2026. La giuria, formata da professionisti ed esperti del settore, valuterà la creatività e il contenuto degli scatti in gara e selezionerà i vincitori.

I premi in palio per primo, secondo e terzo classificato saranno successivamente comunicati a mezzo stampa e tramite i canali social ufficiali delle associazioni promotrici. Inoltre, quest’anno verrà assegnato un ulteriore riconoscimento: il premio “Social”. L’organizzazione caricherà sulla pagina Facebook “Morgana-Associazione” le fotografie ammesse al concorso in un album dedicato denominato “Concorso fotografico dedicato a Michelangelo Vizzini – Edizione 2026”.

Le immagini ritenute migliori saranno inoltre esposte in occasione dell’evento universitario “Piazza dell’Arte”, andando a comporre la scenografia del Rettorato, assieme a cantanti, ballerini e le esibizioni di artisti di ogni genere. La cerimonia di premiazione avrà luogo nella serata di mercoledì 13 maggio, in occasione dell’XI edizione di “Piazza dell’Arte”, nella scalinata del Rettorato dell’Università di Messina.

Il bando del concorso fotografico | PDF