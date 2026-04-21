Messina, al Policlinico via alla cannabis terapeutica: prime somministrazioni ai pazienti ricoverati

Prime somministrazioni di cannabis terapeutica per pazienti selezionati ricoverati al Policlinico di Messina. È un’opportunità resa possibile dall’attivazione del laboratorio galenico di preparazione della cannabis terapeutica. Le infiorescenze provengono dallo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e sono già titolate, cioè certificate come contenenti una percentuale precisa e nota di cannabinoidi.

L’UOSD di Genetica e Farmacogenetica dell’AOU G. Martino ha attivato il nuovo laboratorio di galenica

“Si tratta di un servizio importante – sottolinea il Direttore Amministrativo Dott.ssa Elvira Amata – per tutti coloro che convivono con dolore cronico e che al tempo stesso punta a diventare un riferimento per il territorio in sinergia anche con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per potenziare l’offerta alla popolazione”. L’UOSD di Genetica e Farmacogenetica dell’AOU G. Martino ha attivato il nuovo laboratorio di galenica, dedicato all’allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e sicurezza previsti. Il laboratorio rappresenta un importante potenziamento dell’offerta sanitaria, consentendo una gestione più efficiente e personalizzata dei trattamenti a base di cannabis medica, a beneficio dei pazienti e in supporto dell’attività clinica specialistica.

La crescente richiesta impone sistemi in grado di garantire un accesso sicuro

La crescente richiesta impone sistemi sanitari in grado di garantire un accesso sicuro e standardizzato, l’adozione di un modello centralizzato di allestimento in ospedale, conforme alle norme di buona preparazione, migliorando il controllo del processo e l’appropriatezza terapeutica. Al momento il servizio sarà riservato ai pazienti ricoverati per poi estendersi anche agli esterni. Attualmente solo l’ASP di Siracusa in tutto il territorio siciliano ha attivato il primo laboratorio galenico non sterile, dedicato alla preparazione di preparati magistrali a base di cannabis per uso medico; l’Azienda Ospedaliera G. Martino si pone quindi, per la sua posizione strategica, come importante centro di riferimento per la Sicilia Nord Orientale. Si occuperanno degli allestimenti la Professoressa Emanuela Esposito, il Dottore Alessandro Siracusa e la Dottoressa Fabiola De Luca.