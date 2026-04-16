Meloni vola a Parigi, vertice con Macron e Starmer sullo Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz ancora al centro dell’agende dei principali politici europei. Anche l’Italia monitora con attenzione la situazione, soprattutto dopo i recenti sviluppi che hanno coinvolto Trump e Meloni. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà domani, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, organizzata a Parigi con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Un confronto con i partener francesi e britannici in merito a una problematica comune e di complessa soluzione.