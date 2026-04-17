Maria Grazia Cucinotta torna a Messina: “la mia terra meravigliosa” | FOTO

Una breve ma intensa tappa nella sua Messina per Maria Grazia Cucinotta, che ha condiviso sui social un momento di quotidiana semplicità, carico però di emozione e nostalgia.“Una fuga veloce a Messina, colazione con la mia amica Annarita, ritrovare i sapori e le risate della mia infanzia in un attimo. La mia terra meravigliosa”, ha scritto l’attrice, accompagnando le parole con uno scatto che racconta il legame profondo con le sue radici.

Attrice di successo con la Sicilia nel cuore

Maria Grazia Cucinotta è uno dei volti italiani più riconoscibili nel panorama cinematografico internazionale. Nata a Messina, l’attrice ha costruito una carriera solida tra cinema italiano e produzioni estere, portando con sé il fascino e l’identità della sua terra. Il grande successo arriva nel 1994 con “Il Postino” di Michael Radford, accanto a Massimo Troisi. Il film, candidato a cinque Premi Oscar, la consacra a livello mondiale e resta ancora oggi una delle interpretazioni più amate della sua carriera.

Dopo questo exploit, Cucinotta prende parte a numerose produzioni internazionali, tra cui il film della saga di James Bond Il mondo non basta (1999), dove interpreta una Bond girl, confermando il suo appeal anche fuori dai confini italiani.