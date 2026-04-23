Marchi e brevetti, leva per lo sviluppo: confronto all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

L’Aula Seminari “F. S. Nesci” del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ospitato il seminario formativo: “Innovazione Protetta: come marchi e brevetti rafforzano Imprese, Università e Territorio – Focus Calabria”. L’incontro ha avuto l’obiettivo di informare e aggiornare professionisti, esperti, aziende e tecnici su come proteggere efficacemente il proprio patrimonio intellettuale ed industriale, asset strategico per garantire valore aggiunto a idee e investimenti. L’evento, aperto dal Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, ha sancito l’avvio di un confronto qualificato e sinergico tra mondo accademico, professionale e imprenditoriale, ed ha visto coinvolti le maggiori realtà istituzionali e professionali del territorio impegnate nel settore della tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Al tavolo sono intervenuti il dott. Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e la dott.ssa Francesca Chirico vice Presidente di Confindustria di Reggio Calabria, così come i rappresentanti degli ordini professionali degli Architetti, dei Tecnologi Alimentari, degli Ingegneri, dei Commercialisti e degli Agronomi e forestali, hanno sottolineato l’importanza di offrire a imprese e professionisti, la possibilità di meglio documentarsi sulla tutela della proprietà industriale e intellettuale, e di come questi strumenti costituiscano un valore vitale per l’economia nazionale e contribuiscano in maniera determinante al successo del made in Italy permettendo, in un mondo sempre più globalizzato, di salvaguardare efficacemente il frutto degli investimenti in attività creative e innovative.

Il cuore tecnico del seminario sono stati gli interventi della Dott.ssa Giovanna Del Bene e della Dott.ssa Dorotea Rigamonti

Il cuore tecnico del seminario sono stati gli interventi delle due relatrici, la Dott.ssa Giovanna Del Bene (Consulente italiano ed europeo Marchi) e la Dott.ssa Dorotea Rigamonti (Consulente italiano ed europeo Brevetti) rappresentanti di Thinx Srl, società di consulenza nazionale impegnata nel supporto alle imprese nella protezione della proprietà industriale, hanno descritto gli strumenti della proprietà intellettuale, con particolare riferimento a Marchi e Brevetti e la loro importanza nel valorizzare gli investimenti in ricerca e preservare così l’identità del territorio, con un particolare focus sulla Calabria.

Le loro relazioni hanno evidenziato come la promozione del territorio calabrese passi anche attraverso la tutela dei suoi marchi e brevetti, che rappresentano strumenti fondamentali per proteggere l’identità, la qualità e l’originalità delle produzioni locali; e di come difendere l’innovazione e le eccellenze del territorio significhi rafforzarne la competitività economica e promuoverne uno sviluppo sostenibile che unisca tradizione, creatività e crescita.

Partecipazione anche delle principali associazioni datoriali

La partecipazione anche delle principali associazioni datoriali, conferma come il Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria rappresenti un punto di riferimento nella diffusione della conoscenza e di quanto la promozione e disseminazione di risultati della ricerca e delle buone pratiche, possa fungere da volano di sviluppo per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria e dell’intera regione, in una prospettiva di crescita integrata del territorio calabrese.

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