Lutto cittadino a Catanzaro: silenzio e rispetto anche durante la partita Catanzaro-Spezia in memoria delle vittime della tragedia familiare

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato oggi il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 25 aprile 2026, in occasione dei funerali della donna di 46 anni e dei suoi due figli morti nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Lo rende noto il Comune. Per l’intera giornata sarà osservato il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali durante la cerimonia funebre. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, anche in occasione di eventi culturali, sportivi e sociali, a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata.

Domani è in programma la partita di serie B Catanzaro – Spezia e gli ultras giallorossi hanno reso noto che “in un momento di profondo dolore per tutta la nostra comunità” per i primi 15 minuti “la curva Massimo Capraro resterà in silenzio come massimo segno di rispetto alle vittime e alle famiglie colpite dal lutto“, invitando tutti i tifosi a fare altrettanto. Dopo, scrivono gli Ultras Catanzaro 1973, “la nostra voce tornerà a farsi sentire più forte di prima portando in alto il nome di Catanzaro, anche per chi oggi non può più farlo insieme a noi“.

L’Amministrazione comunale rivolge, inoltre, un invito ai cittadini, alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché ai titolari di attività private della città, “a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso la sospensione delle attività durante lo svolgimento della cerimonia funebre“.