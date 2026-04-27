L’Unical al centro dell’innovazione in cardio-oncologia con IA e monitoraggio avanzato

Intelligenza artificiale e dispositivi di monitoraggio avanzato per offrire strumenti nuovi al servizio della cardio-oncologia. L’Università della Calabria entra nel programma Innovative health initiative, iniziativa pubblico-privata dell’Ue nel campo della salute digitale, attraverso il progetto Compass (cardio-oncology multidisciplinary patient assistance solution). Con una durata di cinque anni e un budget complessivo di circa 50 milioni di euro, il progetto Compass punta a cambiare la prevenzione e la cura delle complicanze cardiovascolari nei pazienti oncologici mediante il coinvolgimento di oltre 60 partner internazionali.

L’Unical sarà in campo per lo sviluppo tecnologico della ricerca attraverso un team del Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica guidato da Raffaele Gravina. Nello specifico i ricercatori progetteranno dispositivi indossabili per la rilevazione in tempo reale dei parametri fisiologici, implementando algoritmi di intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi per garantire analisi immediate e continuità del monitoraggio anche in condizioni di scarsa connettività.

Questi dati alimenteranno poi i modelli predittivi centralizzati per la classificazione del livello di rischio cardiovascolare dei pazienti. Una sfida clinica che risponde a un’emergenza reale: le malattie cardiovascolari sono oggi la seconda causa di morte tra i sopravvissuti al cancro, poiché le terapie oncologiche avanzate possono comportare effetti collaterali a carico del cuore. Compass affronta il problema integrando oncologia e cardiologia lungo tutto il percorso di cura, utilizzando biomarcatori di nuova generazione, tecniche avanzate di imaging e analisi genomica e molecolare integrata per personalizzare la terapia.