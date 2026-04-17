L’orchestra giovanile di Laurena di Borrello a Vienna per il “The World orchestra festival”: l’entusiasmo della Città Metropolitana

Sarà l’orchestra giovanile di Laureana di Borrello a rappresentare l’Italia alla XII^ edizione del ‘The World orchestra festival’ di Vienna, in Austria, tra i più prestigiosi eventi musicali internazionali che si svolgerà dal 9 al 12 luglio 2026. L’orchestra reggina, tra le più apprezzati in Italia, si esibirà nella sala ‘Oro’ del Musikverein, sede che ogni anno ospita l’atteso concerto di Capodanno trasmesso in modovisione. L’evento è stato di Vienna è stato illustrato a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, dal sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, dal consigliere metropolitano delegato alla cultura Michele Conia, alla presenza del presidente dell’associazione ‘Paolo Ragone’ Francesco Fruci e del direttore dell’orchestra, il maestro Maurizio Maganò.

L’invito all’orchestra giovanile di Laureana di Borrello è arrivato da una delle fondazioni più prestigiose al mondo che collabora strettamente con i Wiener Philarmoniker, l’orchestra di Vienna. Nell’edizione 2026 l’orchestra reggina si esibirà insieme ad altre orchestre che arrivano da Giappone, Canada, Francia, Corea del Sud, Spagna, Stati Uniti, Cina, Polonia, Kosovo, Cile e Belgio.

“La formazione musicale reggina sarà formata da 72 giovani musicisti, 55 di loro sono di Laureana di Borrelo, mentre gli altri provengono da altre cittadine della provincia reggina e oltre a le esibizioni, i nostri ragazzi, avranno anche la possibilità di studiare, di frequentare masterclass e workshop tenuti da musicisti di chiara fama internazionale” hanno evidenziato il maestro Managò e il presidente Fruci aggiungendo: “in questi giorni, inoltre, siamo stati contattati da l’Istituto Italiano di Cultura in Austria per un possibile Concerto e visita all’interno de l’Ambasciata italiana in Austria. Avremo anche un concerto precedente a Bratislava in Repubblica Slovacca. Riteniamo che tutto questo – hanno concluso – rappresenti un giusto plauso al lavoro che alcune associazioni de la nostra provincia hanno portato avanti in questi anni, e Laureana di Borre lo è una di quelle realtà che oggi rispecchia tutto il belo che c’è in questo movimento musicale e culturale calabrese”.

“Con orgoglio sosteniamo un’eccellenza musicale e artistica in un palcoscenico prestigioso come la città di Vienna”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace che ha aggiunto: “un progetto ambizioso che vedrà l’orchestra giovanile di Laureana di Borrello protagonista in un Festival Internazionale e che ripaga i tanti sacrifici dei ragazzi e delle loro famiglie. In questi anni hanno raggiunto vette di professionalità di assoluto livello e questo invito testimonia un traguardo di assoluto rilievo internazionale. Non ho esitato un istante quando mi è arrivata, dal delegato alla Cultura Michele Conia, la proposta di sostenere i ragazzi in questa bellissima opportunità”.

Il consigliere delegato Michele Conia ha affermato di essere “felice che sia un evento del genere ad essere il mio primo atto di indirizzo alla Cultura. Un’orchestra che abbraccia grandi professionisti dell’intero territorio metropolitano. Il fatto che i giovani della nostra terra rappresenteranno la Calabria e l’Italia nel tempio della musica classica, la Sala d’Oro del Teatro di Vienna – ha evidenziato – è una notizia che ci riempie d’orgoglio; per questo la sosterremmo con convinzione. Ringrazio il sindaco Versace e il settore Cultura, diretto dalla dirigente Sarlo, per aver reso possibile supportare questa splendida realtà metropolitana”.