L’ironia di Franco Polimeni: “la Reggina sarà ripescata. Sì, al posto dell’…Iran”

“Gentile redazione, volevo anticipare ciò che si verificherà a fine campionato, dopo aver perso l’ennesimo anno, in città si spargerà la voce che la Reggina sarà ripescata al posto dell’Iran“. Firmato: Francesco Polimeni. Quest’ultimo utilizza l’ironia, com’è nel suo stile, per scrivere questo messaggio alla redazione di StrettoWeb. Il riferimento è alla possibile mancata partecipazione dell’Iran ai prossimi mondiali, per via del conflitto in corso, e alle voci su possibili ripescaggi, in Italia alimentati anche in merito agli azzurri, ipotesi alquanto improbabile.