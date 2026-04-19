Lipedema, riflettori sulla patologia “invisibile”: ad Amantea esperti a confronto su diagnosi e cure

Grande partecipazione e forte interesse hanno caratterizzato il convegno dedicato al Lipedema, una patologia ancora oggi poco conosciuta ma sempre più al centro dell’attenzione scientifica e clinica. L’evento, organizzato dalla Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi con il supporto di PromoPharma e con la collaborazione dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi e dell’Associazione Italiana Biologi, ha rappresentato un importante momento di confronto tra professionisti di diversi ambiti, confermando la necessità di un approccio integrato nella gestione della malattia.

A evidenziare il valore dell’iniziativa è stato Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi, che ha sottolineato come “momenti di formazione e aggiornamento come questo siano fondamentali per accrescere le competenze e migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti”.

Sulla stessa linea Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione, ha ribadito l’importanza della sinergia tra le diverse figure professionali, evidenziando come solo un lavoro multidisciplinare possa garantire risultati concreti ed efficaci. Il convegno ha visto la partecipazione di un panel di relatori di alto livello, che hanno affrontato il tema del lipedema da diverse prospettive: dal chirurgo vascolare Michele Greco al medico e chirurgo estetico, passando per gli aspetti psicologici trattati dalla psicologa Dott.ssa Trastevere. Fondamentale anche il contributo della fisioterapista Dott.ssa Caroprese, così come quello delle nutrizioniste Barbara Ciccarelli e Dott.ssa Lo Tufo, rappresentanti della Commissione Alimentazione e Nutrizione, che hanno approfondito il ruolo della nutrizione come supporto nella gestione della patologia.

L’evento è stato moderato da Dott.ssa Fuorivia, Marchetto, Parisi e Silvestri, membri del gruppo di lavoro su dieta chetogenica, nutrizione e salute della donna. La parte scientifica è stata curata in particolare dalle referenti Dott.ssa Fuorivia e Silvestri, garantendo elevati standard qualitativi e contenutistici. Il successo dell’iniziativa conferma la crescente attenzione verso il lipedema e l’urgenza di promuovere informazione, formazione e collaborazione tra professionisti, al fine di migliorare diagnosi e percorsi di cura per le pazienti.