Lipari, chiusa la strada provinciale 181 di Pignataro

A Lipari è stata disposta la chiusura temporanea al traffico di un tratto della strada provinciale 181 di Pignataro, in località Via Bagnamare, per consentire l’avvio di interventi sulle infrastrutture idriche dell’isola. Il provvedimento, adottato dalla Città Metropolitana, rientra in un più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza delle reti, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La chiusura si rende necessaria per operare in condizioni di sicurezza su un segmento particolarmente sensibile della viabilità locale. Gli interventi prevedono sia la realizzazione di nuovi impianti idrici sia la manutenzione straordinaria di quelli esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e, al tempo stesso, garantire la tutela di cittadini e operatori impegnati nei lavori. L’opera si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento della resilienza infrastrutturale dell’isola di Lipari, un contesto in cui le esigenze legate ai servizi essenziali si intrecciano con la vocazione turistica e la fragilità ambientale del territorio.