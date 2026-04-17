L’inaugurazione del ponte più lungo della Finlandia: a Reggio, chi rifiuta il Ponte sullo Stretto si è perso in 30 metri di Calopinace 

Nella giornata di sabato 18 aprile verrà inaugurato il ponte Kruunuvuori, il ponte più lungo della Finlandia, che collega Kruunuvuorenranta, nel sobborgo orientale di Laajasalo, con il centro di Helsinki. Il ponte è lungo 1.191 metri ed è il fulcro del progetto Crown Bridges di Helsinki, il complesso di tre ponti collegherà i sobborghi dell’isola orientale con il centro città, creando percorsi per tram, pedoni e biciclette. I primi due ponti, Merihaka e Finke, sono già aperti al pubblico.

L’accesso pedonale al ponte sarà consentito a partire dalle 14:00, mentre quello ciclabile dalle 17:00. L’entrata in funzione del servizio tranviario sul ponte è prevista per l’inizio del 2027. Il transito di altri veicoli non sarà consentito.

Mia Marttiini, vicepresidente dell’associazione dei residenti di Kruunuvuorenranta, ha affermato che l’apertura segna un cambiamento importante per la zona: “riusciamo a preservare la natura, pur rimanendo parte del centro città. Diventiamo parte degli stadi (termine colloquiale finlandese per Helsinki). E questo è davvero importante.

I festeggiamenti inaugurali inizieranno sabato a mezzogiorno e comprenderanno un food truck, dal vivo e altri spettacoli. Il sindaco di Helsinki Daniel Sazonov (NCP) taglierà il nastro all’estremità del ponte lato zoo di Korkeasaari alle 14:00, aprendolo ufficialmente ai pedoni. Il vicesindaco Johanna Laisaari (SDP) aprirà contemporaneamente l’estremità lato Laajasalo. Un corteo di ciclisti si radunerà sulla pista ciclabile di Koirasaarentie, all’estremità di Laajasalo del ponte, alle 16:30, per poi partire alla volta verso la città quando il ponte verrà aperto ai ciclisti alle 17:00.

Ricapitolando: in Finlandia hanno non uno, ma ben 3 ponti e ne festeggiano l’apertura con tanto di concerti e spettacoli. Sono felici di una scelta in sintonia con il paesaggio circostante, che rispetta l’ambiente essendo vietato a veicoli a motore. E la Finlandia è simbolo di progresso e attenzione per l’ambiente. Magari quel ponte piacerà anche ai No Ponte nostrani, che osteggiano il Ponte sullo Stretto.

E ancora: 1191 metri di lunghezza del terzo ponte, il più lungo della triade. Li hanno costruiti dal 2021 al 2026, poco meno di 5 anni. A Reggio Calabria, non solo si continua a osteggiare il Ponte sullo Stretto, ma quelle stesse persone si sono perse, per anni, nel completare i 30 metri finali del ponticello del Calopinace.