Le NDE, la resurrezione di Gesù e la possibilità che esisteremo anche dopo la morte

La venuta di Cristo e, nel contempo, il dramma della sua crocifissione sono anfratti metafisici nel costato della storia. Oltre il dogma e le interpretazioni secolari, questo evento potrebbe custodire un’intuizione rimasta troppo a lungo nell’ombra. La Resurrezione di Cristo potrebbe davvero rappresentare quella bussola esistenziale che insegna all’umanità la via per trasformare la propria fine in un nuovo principio. Sia chiaro a tutti che non coltivo la presunzione di riscrivere il destino dell’individuo, né ho la pretesa di cambiare il corso della storia.

Desidero solo azzardare un’analisi su quanto potrebbe essere realmente accaduto, più di duemila anni fa, a Gerusalemme. Tutto verte verso una promessa audace, proferita da Gesù dinanzi al Sinedrio: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere“. Una sfida celata, al momento, dietro il velo della metafora, poiché l’ora di svelare la natura della vita eterna non era ancora giunta.

L’anomalia suprema ed il paradosso del perdono

L’idea che il Creatore abbia preteso dagli uomini l’uccisione e del Suo amato Figlio affinché fossero mondati dai loro peccati è un dogma che, se analizzato con la fredda lama della logica, rivela un paradosso che chiama in causa la ragione. Perché che senso ha che l’essere umano, per essere mondato, magari da peccatucci irrilevanti come, ad esempio, il furto di una gallina, debba macchiarsi di un atto un milione di volte più atroce, ovvero l’eliminazione, tramite crocifissione, del Figlio di Dio?

Commettere il male supremo per cancellare il male minimo appare come una contraddizione assoluta. Ma allora, qual è il vero senso della crocifissione? Non lo sappiamo con certezza, e la realtà potrebbe essere ben diversa da quella che ci è stata insegnata nei secoli. Tuttavia, poiché i disegni divini sono immensi, non diremo che siano errati; diremo, piuttosto, che il vero significato (quello più profondo) della Passione potrebbe risiedere altrove. La crocifissione non fu un pagamento, ma una dimostrazione empirica. E la prova definitiva, secondo la nostra teoria, la troviamo oggi nelle moderne testimonianze delle NDE (Near Death Experiences).

Gesù e ne Nde: il ponte tra due dimensioni

Oggi la scienza documenta migliaia di casi di persone che, dichiarate clinicamente morte, ritornano alla vita descrivendo una luce ineffabile e una realtà più vera di quella terrena. Se guardiamo alla Resurrezione attraverso questa lente, tutto cambia. Gesù non è solo il Messia; è il “Grande Testimone” che ha attraversato la soglia estrema per riportare un’informazione vitale: la coscienza sopravvive alla biologia.

Le NDE moderne ci mostrano che al momento della “morte” il tempio del corpo si sgretola, ma l’essenza risorge intatta. Gesù ha voluto mostrarlo fisicamente, trasformando il proprio corpo in un laboratorio vivente per dimostrare che la vita non si esaurisce nel respiro. Sebbene le esperienze di premorte rappresentino il ritorno temporaneo dalla soglia del decesso, la Resurrezione ne costituisce il superamento definitivo. Mentre le NDE suggeriscono che la coscienza possa persistere oltre il corpo fisico, la Resurrezione di Cristo ne è la prova suprema: essa dimostra che, una volta oltrepassato il confine esplorato dalle NDE, la morte non è solo un passaggio, ma una realtà sconfitta per sempre.

I tre tentativi del divino

La storia del rapporto tra Dio e l’uomo è segnata da tre grandi interventi, tre tentativi di risvegliare la nostra coscienza:

La Purificazione (Il Diluvio): L’atto più crudo, un reset necessario affinché l’umanità corrotta potesse ripartire da un seme puro.

La Confusione (Babele): Quando l’orgoglio umano cercò di sfidare l’infinito attraverso la materia, Dio rispose frammentando le lingue, disperdendo i popoli per salvarli dalla propria arroganza.

La Via dell’Esempio (Il Cristo): Infine, Dio scelse la via più alta. Mandò Suo Figlio non per condannare, ma per compiere l’ultima NDE collettiva della storia (nel suo caso la NDE completa, ovvero la sua Resurrezione): morire e tornare, per gridare al mondo che la morte è solo un’illusione.

Conclusione

Dio ha voluto che questo insegnamento non restasse confinato a un singolo evento storico, ma che si ripetesse nei secoli attraverso ciascuno di noi. Le NDE sono il ponte che collega il sepolcro vuoto di Gerusalemme alle corsie dei nostri ospedali moderni. Non siamo esseri di carne destinati al nulla, ma viaggiatori dell’infinito momentaneamente prigionieri del tempo. La Resurrezione non è accaduta una volta sola: accade ogni volta che un essere umano attraversa la soglia e scopre che dall’altra parte non c’è il buio, ma una luce che ci attende da sempre. Gesù non ci ha salvato dal peccato: ci ha salvato dalla paura, dimostrando che il “Tempio” dell’anima è indistruttibile e che ogni nostra azione terrena è solo il primo battito di ciglia di un’eternità senza fine. Siamo figli della Luce, nati per non morire mai.