“Le Donne: Dall’Alba dell’umano al XXI Secolo”: a Reggio Calabria un progetto per l’uguaglianza di genere

Il progetto “LE DONNE: dall’alba dell’umano al XXI secolo” programmato dal Dipartimento per l’Uguaglianza di Genere di AIParC, su sollecitazione del presidente Nazionale Salvatore Timpano, si propone di fornire al territorio, facendo ricorso alla memoria storica, un input culturale capace di superare stereotipi e discriminazioni di genere. L’obiettivo è di rendere la nostra una comunità più equa e partecipativa e fornire alle donne gli strumenti utili a farsi valere nelle loro attività lavorative e nella società. L’incontro odierno si propone di dialogare su aspetti significativi di figure di donne emblematiche nella letteratura e nell’arte pioniere della contemporaneità.

Il programma

Di seguito il programma dell’evento che si svolgerà presso la Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 17:15

SALUTI

Saluti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Salvatore Timpano Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

PRESENTA IL PROGETTO : Annamaria Rosato Direttore del Dipartimento Uguaglianza di Genere A.I.Par.C. Nazionale “LE DONNE: dall’alba dell’umano al XXI secolo”

RELAZIONANO

Silvana Chirico Poetessa e scrittrice ,socio ordinario A.I.Par.C. nazionale Docente di tirocinio dell’Università Mediterranea R.C.: “Emily in ogni cuore di donna – Da Ipazia alle figure iconiche di donne della letteratura moderna e romantica”

Elvira Sirio Artista Poliedrica, socio ordinario A.I.Par.C. nazionale: “Artemisia Gentileschi pioniera Femminile nell’arte”

Interazioni con il pubblico

Conclusioni: Annamaria Rosato e Salvatore Timpano