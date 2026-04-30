Lamezia Terme, open day di pallanuoto femminile alla palestra “Salvatore Giudice” | INFO

Sabato 2 maggio, alle ore 18:00, la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ospiterà un interessantissimo Open Day di pallanuoto femminile

Open Day Pallanuoto femminile

Sarà un’occasione unica per scoprire da vicino uno degli sport acquatici più dinamici e affascinanti: sabato 2 maggio, alle 18:00, la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ospiterà un interessantissimo Open Day di pallanuoto femminile. Un evento pensato per avvicinare ragazze e donne di tutte le età a questa disciplina in forte crescita. Durante l’Open Day, le partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta in acqua, conoscere lo staff tecnico e scoprire i fondamentali di uno sport che unisce tecnica, spirito di squadra e determinazione.

L’evento è aperto a tutte, senza limiti di età o livello di esperienza: sarà un’opportunità concreta sia per chi vuole mettersi in gioco per la prima volta, sia per chi desidera approfondire una passione già esistente in un ambiente stimolante e inclusivo.

Per partecipare, è necessario prenotarsi chiamando il numero 0968 434832.

locandina Pallanuoto Femminile - OPEN DAY

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