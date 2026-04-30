Lamezia Terme, open day di pallanuoto femminile alla palestra “Salvatore Giudice” | INFO

Sarà un’occasione unica per scoprire da vicino uno degli sport acquatici più dinamici e affascinanti: sabato 2 maggio, alle 18:00, la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ospiterà un interessantissimo Open Day di pallanuoto femminile. Un evento pensato per avvicinare ragazze e donne di tutte le età a questa disciplina in forte crescita. Durante l’Open Day, le partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta in acqua, conoscere lo staff tecnico e scoprire i fondamentali di uno sport che unisce tecnica, spirito di squadra e determinazione.

L’evento è aperto a tutte, senza limiti di età o livello di esperienza: sarà un’opportunità concreta sia per chi vuole mettersi in gioco per la prima volta, sia per chi desidera approfondire una passione già esistente in un ambiente stimolante e inclusivo.

Per partecipare, è necessario prenotarsi chiamando il numero 0968 434832.