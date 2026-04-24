L’Aeroporto di Reggio Calabria vola verso il futuro: rifiniture in corso per la nuova aerostazione, a giorni l’inaugurazione | FOTO

L’immagine catturata proprio oggi dall’obiettivo di Eugenio Musolino, che ringraziamo per la preziosa testimonianza visiva, non lascia spazio a dubbi sulla velocità del cambiamento in atto. Nello scatto si percepisce chiaramente quanto siamo ormai vicini al completamento definitivo della nuova aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria, un’opera che si presenta agli occhi dei viaggiatori con un design ultra avveniristico. Le ampie vetrate che riflettono il cielo dello Stretto e le linee architettoniche moderne segnano il definitivo distacco dal passato, trasformando quello che era un semplice scalo tecnico in un vero e proprio biglietto da visita per l’intera regione. La struttura, visibile oltre l’ala di un aereo in sosta, testimonia un cantiere che ha lavorato senza sosta per consegnare ai cittadini e ai turisti un’infrastruttura degna dei più alti standard internazionali.

La visione di Occhiuto e la spinta dell’emendamento Cannizzaro

Questo miracolo infrastrutturale non è frutto del caso, ma di una precisa volontà politica e di una sinergia istituzionale senza precedenti. Il progetto è stato fortemente voluto e portato avanti da Roberto Occhiuto, governatore della Regione Calabria, che ha individuato nel rilancio del Tito Minniti un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del territorio. La solidità finanziaria dell’operazione è stata garantita dai fondi derivanti dal fondamentale emendamento Cannizzaro, un intervento legislativo che ha permesso di sbloccare le risorse necessarie per riqualificare e ammodernare uno scalo che per troppo tempo era rimasto ai margini dei grandi flussi nazionali. Proprio in questi giorni, l’attesa sta per terminare: si prevede infatti che sarà proprio il presidente Occhiuto a inaugurare il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria, sancendo l’inizio di una nuova era per la mobilità calabrese.

Un 2025 da record che riscrive la storia dello scalo

Mentre l’architettura prende forma, i numeri parlano già la lingua del successo. L’anno 2025 è stato un periodo di crescita straordinaria, durante il quale l’infrastruttura ha polverizzato ogni record storico di passeggeri. Per la prima volta nella sua storia, l’aeroporto ha raggiunto e superato la soglia di 1 milione di passeggeri annui, un traguardo che fino a poco tempo fa non era stato neanche sfiorato dall’immaginazione dei più ottimisti. Per comprendere la portata di questo risultato, basti pensare che il precedente primato risaliva a quasi vent’anni fa, nel lontano 2006, quando lo scalo si era fermato a circa 600 mila unità. Questo incremento massiccio testimonia non solo un miglioramento dei servizi, ma una ritrovata centralità geografica e commerciale della città di Reggio Calabria nel panorama del Mediterraneo.

Il superamento delle limitazioni tecniche e l’impegno di Salvini e Minasi

Un passaggio fondamentale per arrivare a questo splendido presente è stato lo sblocco normativo e tecnico dello scalo, un’operazione complessa che ha visto protagonista il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sollecitato costantemente dall’azione determinata della senatrice reggina Tilde Minasi, il Ministro ha dato un impulso decisivo per abbattere quell’alibi della sicurezza che per decenni ha soffocato le potenzialità del “Tito Minniti”. Grazie a tavoli tecnici mirati e alla collaborazione con ENAC ed ENAV, sono state rimosse le vecchie limitazioni tecniche e introdotte nuove procedure di volo che hanno reso lo scalo finalmente accessibile a una platea più vasta di vettori. È stata proprio questa sinergia istituzionale a preparare il terreno per l’ingresso dei grandi player internazionali, eliminando i vincoli che impedivano ai piloti non specificamente addestrati di atterrare sulla pista reggina, aprendo di fatto le porte al mercato globale.

L’effetto Ryanair e il consolidamento del traffico aereo

In questo scenario di crescita esponenziale, un ruolo determinante è stato giocato dal colosso del low-cost. L’arrivo di Ryanair presso l’Aeroporto dello Stretto ha rappresentato il vero punto di svolta, agendo da catalizzatore per l’intero sistema aeroportuale. La compagnia aerea ha saputo intercettare una domanda latente, collegando Reggio Calabria con le principali capitali europee e i più importanti hub nazionali. Questa dinamica virtuosa non sembra destinata a esaurirsi: i dati relativi all’anno in corso confermano una tenuta straordinaria sui medesimi volumi, consolidando il Tito Minniti come una realtà solida e in costante espansione. La combinazione tra una struttura moderna e un’offerta di voli accessibile sta finalmente permettendo alla Calabria di competere ad armi pari nel mercato globale del turismo e degli affari.