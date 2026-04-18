La Sicilia protagonista al Margutta Creative District con CNA: successo per l’artigianato dell’Isola

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della CNA Sicilia al “Margutta Creative District con CNA”, la manifestazione che ha animato la celebre Via Margutta a Roma lo scorso weekend, dal 14 al 16 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Le tre imprese artigiane dell’Isola – La Bottega del Restauro di Angelo Scalzo, Mu Design e Terrecotte D’Arte di Laura Buzzetta – hanno saputo conquistare il pubblico romano e i numerosi visitatori della rassegna, distinguendosi per l’alta qualità, la creatività e la maestria che da sempre contraddistinguono il saper fare siciliano.

L’evento, giunto alla sua VI edizione, è stato ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga e prodotto da Spazio Margutta in collaborazione con Cna Artigiani Imprenditori d’Italia. Inserito nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy – istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – la manifestazione ha goduto del patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e dell’Associazione Internazionale Via Margutta.

Il Margutta Creative District nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il talento, la manifattura e l’ingegno italiano attraverso formule espositive innovative, capaci di coniugare tradizione e contemporaneità. Anche in questa edizione, la scelta simbolica di collocare i brand e gli artigiani all’interno delle storiche gallerie di Via Margutta ha restituito un’atmosfera unica, dove il lusso discreto della strada degli artisti ha fatto da cornice a un’eccellenza artigiana autentica.