La Regione Calabria premia Claudio Baglioni: “Questa terra può volare” | FOTO

Claudio Baglioni ha ricevuto alla Cittadella regionale di Catanzaro l’onorificenza speciale ‘Calabria Straordinaria‘ al valore artistico e alla carriera, nel corso di un incontro istituzionale dedicato anche alle tappe calabresi del GrandTour. Il riconoscimento, consegnato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, consiste in una copia in miniatura dei Bronzi di Riace realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Baglioni è stato premiato “per il suo straordinario contributo alla cultura musicale” e per “il profondo legame che ha saputo instaurare con il territorio calabrese“, dove negli anni ha fatto tappa più volte con i suoi tour.

Nel corso dell’incontro sono state richiamate anche le tre date calabresi del GrandTour, in programma a Cirò Marina, Roccella Jonica e Santa Maria del Cedro. Baglioni ha spiegato che il nuovo progetto sarà “una sorta di viaggio nel viaggio” e toccherà “40 località” insieme ai suoi compagni di avventura. Sul palco, ha detto, ci saranno “15 strumentisti e 5 cantanti” per eseguire dal vivo, per la prima volta integralmente, il repertorio di “La vita è adesso“, l’album uscito oltre quarant’anni fa e ancora oggi record di vendite in Italia che dà anche il nome al tour.

“Con quattro milioni e mezzo di copie è l’album di gran lunga più venduto nel territorio italiano“, ha ricordato l’artista, spiegando di avere scelto “non una semplice ristampa del disco ma una sua nuova reinterpretazione in studio, alla luce delle sonorità maturate nel tempo“. Il cantautore ha definito questo tour “il mio ultimo giro” itinerante, aggiungendo che “in futuro si dedicherà probabilmente a eventi singoli”. “Ho firmato la scritta ‘Calabria Vola’, mi piace l’idea del volare. Guardate cosa c’è dentro la Calabria: la Calabria può volare visto che nella sua parola è compresa la parola ‘ala'”, ha osservato. “Sono particolarmente felice di accogliere Claudio Baglioni, un artista che appartiene alla storia personale e collettiva di tutti noi“, ha detto Occhiuto, sottolineando come la Calabria sia “una terra unica, capace di racchiudere in sé tutte le bellezze che si possono trovare in Italia”. “Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, ma ciò che mi ha colpito, conoscendolo meglio, è anche la sua capacità di raccontare la vita, l’anima e il mondo con profondità, sensibilità e poesia“, ha proseguito Occhiuto. Il presidente ha quindi evidenziato il significato più ampio dell’iniziativa: “La sua presenza qui ha un valore che va oltre l’evento in sé: rappresenta un’occasione per trasmettere un messaggio di fiducia e speranza“.