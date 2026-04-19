La Reggina annaspa in Serie D ma Ballarino e Brunetti sorridono e si stringono la mano in un Granillo vuoto | FOTOGALLERY

Potremmo scegliere tante foto, di questo pomeriggio, ma una spicca su tutte, forse non per caso, proprio in concomitanza di una delle sfide che avvicina la Reggina al quarto anno di Serie D: Ballarino e Brunetti che sorridono e si stringono la mano in tribuna in un Granillo vuoto. E’ questa l’immagine di copertina che abbiamo scelto per pubblicare la nostra fotogallery di Reggina-Paternò. Protagonisti sono i due artefici della disfatta amaranto, squadra che con oggi vede assottigliarsi ancora di più le speranze di primo posto.

In compenso, però, qualcuno in dirigenza si permette il lusso – dopo tale disastro – di accusare le altre di non vincere in modo corretto, alimentando ancora le speranze dei tifosi per “questioni extracampo”. Che scempio.