La Domotek Volley vince la Supercoppa A3, Milia: “Reggio Calabria primeggia a livello nazionale”

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, esprime il proprio plauso verso la Domotek Volley per la vittoria della Supercoppa Italiana di Serie A3

Federico Milia

Vedere il nome di Reggio Calabria primeggiare a livello nazionale è un’emozione immensa. Con la vittoria della Supercoppa la Domotek ha portato a casa un titolo italiano che nobilita la tradizione pallavolistica della nostra città, riportando l’entusiasmo tra i tifosi e accendendo i riflettori su una realtà virtuosa“. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, commenta l’impresa della compagine reggina che, in una finale al cardiopalma vinta al tie-break contro la Conad Reggio Emilia, ha alzato al cielo il prestigioso trofeo.

Lo sport è un volano fondamentale per il rilancio del nostro territorio. Risultati come questo devono spingere la politica a investire con ancora più forza nelle infrastrutture sportive e nel sostegno alle eccellenze locali. La Domotek è l’esempio di quella ‘Reggio che vince’ che vogliamo vedere sempre più spesso: determinata, orgogliosa e vincente.

E conclude: “un plauso speciale va ai ragazzi che sul campo, con il cuore e con i denti, hanno lottato fino all’ultimo set per regalarci questa gioia. Oggi la città festeggia i suoi campioni, concentratissimi e orientati già alla prossima sfida delle semifinali“.

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